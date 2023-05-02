Уполномоченный и защиты государственного языка Тарас Кремень сообщил о том, что в Украине будет создана Лига языковых послов. По его словам, они уже работают в некоторых учебных заведениях, и со временем их количество будет расти.

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В частности, языковые послы уже работают в одесских, николаевских, херсонских, черкасских и харьковских вузах. В дальнейшем этот концепт будет разрастаться, поэтому продвижение украинского языка приобретет большие масштабы.

Как убежден языковой омбудсмен, после полномасштабного нападения российских оккупантов язык, культура и идентичность приобрели особое значение для украинских граждан.

Гражданское общество изменилось – люди активно реагируют на применение, имплементацию языкового закона. Мы видим, как языковые нарушения, будь то в сфере обслуживания или в сфере образования, вызывают общественный резонанс,

– заявил Кремень.

Он также сообщил, что наиболее активно жалуются киевляне, но уровень языковой стабильности и культуры в столице Украины достаточно высоком уровне. Уже сейчас в Киеве действует много общественных инициатив, активно способствующих утверждению украинского языка.