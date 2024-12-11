Чи відновлять в Україні конкурси на посади директорів шкіл

В Україні обговорюють питання відновлення проведення конкурсів на посади директорів шкіл. Про це поспілкувалася й освітній омбудсмен Надія Лещик з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву Надії Лещик на її сторінці у фейсбуці.

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Чи відновлять конкурси на посади директорів шкіл

Надія Лещик повідомила, що питання відновлення конкурсів на посаду директорів закладів загальної середньої освіти є одним із тих, щодо яких до Служби освітнього омбудсмена звертаються учасники освітнього процесу та освітні управлінці.

Як уточнює Osvita.ua, така заява є логічним продовженням політики попереднього омбудсмена Сергія Горбачова. Він під час своєї каденції заявляв, що проведення конкурсів на посаду директорів шкіл є проявом демократії, прозорості та справедливості.

Зазначимо, під час дії воєнного стану територіальним громадам надали право призначати директорів шкіл без проведення конкурсу.

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Що казав Горбачов про конкурс на посаду директора