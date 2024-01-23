В Україні планують оновити професійний стандарт учителя
Джерело:НУШ
В Україні мають намір оновити професійний стандарт вчителя. Зміни пов'язані з новими методичними рекомендаціями Національного агентства кваліфікацій.
Рекомендації передбачають, що у професійний стандарт треба додати два аспекти. Про це заявила директорка Українського інституту розвитку освіти Наталія Софій.
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В Україні оновлять професійний стандарт вчителя
Мовиться, зокрема, про такі аспекти:
- комунікація – як її здійснювати, між ким, коли вчитель/-ка виконує ті чи ті функції;
- автономія – показати, наскільки вчитель / -ка може здійснювати цю функцію самостійно чи за чиєїсь підтримки.
Громадське обговорення оновленого стандарту планують провести на початку 2024 року.
Старт розробки чинного професійного стандарту відбувся у 2019 році. Затвердили його у 2020. Оскільки це був перший професійний стандарт, пов'язаний із реформою НУШ, ми намагалися використовувати в ньому багато прикладів і пояснень,
– зазначила Софій.
І додала, що додатково підготувати навчально-методичний пакет. Він має роз'яснювати компетентності, надавати вчителям практичні інструменти, які допоможуть використовувати текст стандарту на практиці.
Це можуть бути
- анкети для самооцінювання;
- шаблони чи матеріали, які допоможуть вчительці/-еві після самооцінювання скласти план професійного розвитку;
- поради, як можна використовувати результати самооцінювання, наприклад, директорами шкіл.
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