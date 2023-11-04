"Противники української мови змінили тактику": мовознавець розповів про підступні кроки

Противники української мови змінили свою тактику. Тепер вони прагнуть, аби російська мова на території нашої держави була присутня опосередковано.

Про це розповів директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко під час круглого столу "Мовна політика незалежної України як спадщина лінгвоциду імперії в її різних російських формах". І наголосив: російська мова в Україні досі не витіснена.

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Противники української мови змінили тактику

Гриценко розповів, що противники державної тепер не носять футболки з написом, який агітує за російську мову.

Вони роблять підступні кроки, щоби російська мова в Україні залишалася присутньою і зміцнювала чимало позицій у шкільництві, в медійному просторі, в адмініструванні,

– зазначив мовознавець.

На його думку, українська мова ще не стала остаточно повноважно удержавлена на всіх теренах нашої держави.

Є терени, окуповані неукраїнською ідеологією, окуповані тими, хто не хотів би, щоб тут була українська мова. Це і прикордоння із нашими сусідами: Угорщиною і Румунією,

– заявив професор.

Гриценко також додав, що в нашій державі ще не відбулася повна українізація українськомовних текстів. За його словами, присутній прихований російський субстрат документації, правних документів тощо.

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