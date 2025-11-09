"Київ – до зросійщених регіонів": в омбудсмена заявили про загрозливу мовну ситуацію у школах

У закладах освіти Києва фіксують значне зниження застосування української мови. Ситуація щодо дотримання мовного закону там загрозлива.

Про це заявив заступник керівника Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко з посиланням на нещодавнє дослідження. Про це інформує 24 Канал.

Читайте Молодь дедалі менше користується українською мовою у побуті, – МОН

Яка мовна ситуація у школах Києва?

Результати опитування, яке провели Державна служба якості освіти та мовний омбудсмен, продемонстрували, що у столиці України майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв. Для порівняння: середня цифра по Україні – 14% на уроках та 21% – на перервах.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Під час опитування учні зазначили, що самі порушують мовний закон: спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82% (по Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%). Тільки 18% столичних школярів зазначили, що говорять виключно українською мовою.

Київ можна віднести до зросійщених регіонів України. Всі показники нижчі, ніж по Україні. Молоде покоління застосовує російську мову навіть частіше ніж їхні батьки. Це ознака серйозного впливу країни-агресора. Через інтернет, соціальні мережі Росія впливає на наших дітей, на формування мовних звичок,

– заявив Сиротенко.

Він також наголошує на необхідності ухвалення Закону про внесення змін до деяких законів щодо використання мови у освітньому процесі (№13072). Також треба організувати системну роботу щодо правової та ціннісної просвіти як вчителів, так і учнів, а також посилити контроль всередині системи освіти.

Дивіться також Назвали слово 2025 року за версією Collins Dictionary

Скільки скарг отримує Уповноважений?

Сиротенко також розповів, що до Уповноваженого надходить не так багато звернень щодо порушень у сфері освіти – приблизно 5% від загальної кількості скарг.

Вони стосуються всіх форм освіти, включно з дошкільною й позашкільною. Щодо шкіл, ця частина скарг становить всього одну четверту від загальної кількості скарг щодо освіти. Але невелика кількість скарг не означає відсутність порушень. Батьки й діти певною мірою зацікавлені в лояльності вчителів. Крім того, існує проблема з фіксацією порушення,

– резюмував він.