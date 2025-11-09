"Киев – к обрусевшим регионам": у омбудсмена заявили об угрожающей языковой ситуации в школах

В учебных заведениях Киева фиксируют значительное снижение применения украинского языка. Ситуация по соблюдению языкового закона там угрожающая.

Об этом заявил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко со ссылкой на недавнее исследование. Об этом информирует 24 Канал.

Какая языковая ситуация в школах Киева?

Результаты опроса, который провели Государственная служба качества образования и языковой омбудсмен, продемонстрировали, что в столице Украины почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Для сравнения: средняя цифра по Украине – 14% на уроках и 21% – на переменах.

Во время опроса ученики отметили, что сами нарушают языковой закон: общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%). Только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке.

Киев можно отнести к обрусевшим регионам Украины. Все показатели ниже, чем по Украине. Молодое поколение применяет русский язык даже чаще чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек,

– заявил Сиротенко.

Он также подчеркивает необходимость принятия Закона о внесении изменений в некоторые законы относительно использования языка в образовательном процессе (№13072). Также надо организовать системную работу по правовому и ценностному просвещению как учителей, так и учеников, а также усилить контроль внутри системы образования.

Сколько жалоб получает Уполномоченный?

Сиротенко также рассказал, что к Уполномоченному поступает не так много обращений о нарушениях в сфере образования – примерно 5% от общего количества жалоб.

Они касаются всех форм образования, включая дошкольное и внешкольное. Относительно школ, эта часть жалоб составляет всего одну четвертую от общего количества жалоб по образованию. Но небольшое количество жалоб не означает отсутствие нарушений. Родители и дети в определенной степени заинтересованы в лояльности учителей. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения,

– резюмировал он.