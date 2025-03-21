Української мови у школах стало менше, – мовний омбудсмен

В освітньому процесі в Україні існує проблема з українською мовою. Її менше вживають зараз і діти, і вчителі.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Еспресо.

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У школах України поменшало української мови

Кремінь закликав виправляти цю ситуацію. Він вважає, що влада повинна відчувати і реагувати на проблеми, які шкодять національним інтересам.

Я неодноразово наголошував на тому, що в нас є проблема із забезпеченням української мови в освітньому процесі в українських школах. Української мови насправді стало менше і серед дітей, і серед учителів. Тому зрозуміло, що міністр освіти повинен на це все відреагувати належним способом,

– заявив мовний омбудсмен.

І додав, що в Україні є державна програма, є закон про культуру, але за порушення відповідних норм і за виконання в публічному просторі російськомовних виконавців – копійчані штрафи, якими важко когось налякати.

При цьому Кремінь нагадав, що зараз у парламенті зареєстрували законопроєкт, який конкретизує питання українськомовного середовища.

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