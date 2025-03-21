Української мови у школах стало менше, – мовний омбудсмен
- У школах України зменшилась кількість української мови серед дітей і вчителів, що викликало занепокоєння мовного омбудсмена Тараса Кременя.
- Він закликає виправляти цю ситуацію.
В освітньому процесі в Україні існує проблема з українською мовою. Її менше вживають зараз і діти, і вчителі.
Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Еспресо.
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У школах України поменшало української мови
Кремінь закликав виправляти цю ситуацію. Він вважає, що влада повинна відчувати і реагувати на проблеми, які шкодять національним інтересам.
Я неодноразово наголошував на тому, що в нас є проблема із забезпеченням української мови в освітньому процесі в українських школах. Української мови насправді стало менше і серед дітей, і серед учителів. Тому зрозуміло, що міністр освіти повинен на це все відреагувати належним способом,
– заявив мовний омбудсмен.
І додав, що в Україні є державна програма, є закон про культуру, але за порушення відповідних норм і за виконання в публічному просторі російськомовних виконавців – копійчані штрафи, якими важко когось налякати.
При цьому Кремінь нагадав, що зараз у парламенті зареєстрували законопроєкт, який конкретизує питання українськомовного середовища.
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У Раді запропонували заборонити російську мову у сфері освіти
- У Верховній Раді запропонували заборонити російську мову у сфері освіти. Відповідний законопроєкт зареєстрували днями у парламенті.
- Автори документа – перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко та нардепка від "Голосу" Наталія Піпа.
- У разі погодження на офіційному рівні цієї ініціативи усі заклади освіти повинні будуть забезпечити комунікацію лише державною мовою. При цьому не лише під час освітнього процесу, а й під час особистісного спілкування між учнями та вчителями на території школи.
- Водночас законопроєкт містить винятки. Їх передбачили для закладів освіти, де є класи з навчанням мовами національних меншин, що є офіційними мовами ЄС. Там дозволяють використання відповідної мови поряд з українською.