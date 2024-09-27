Чи можна спілкуватися неукраїнською на позаурочних заняттях та перерві: відповідь МОН

Освітній процес на уроках має відбуватися українською мовою. Це вимога законодавства.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Андрій Сташків. І уточнив, що лише уроки іноземної мови або на уроках для національних меншин дозволяють використання іншої мови.

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Чи можна спілкуватися неукраїнською на перерві

Посадовець наголосив: перерви – це також освітній процес.

Тому вимоги щодо використання української мови поширюються не лише на уроки, а також і на позаурочні заняття, перебування під час перерви тощо,

– зазначив Сташків.

Для контролю, за його словами, і створили Службу мовного омбудсмена.

Керівники шкіл та вчителі знають про ці вимоги. Ми будемо реагувати (на порушення – ред.) після надходження звернень,

– акцентував заступник очільника МОН.

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Нагадаємо, що Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що відповідальність освітян щодо застосування державної мови у межах освітнього процесу треба посилити. Деталі читайте тут.