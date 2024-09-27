Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Андрей Сташкив. И уточнил, что только уроки иностранного языка или на уроках для национальных меньшинств позволяют использование другого языка.

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Можно ли общаться на неукраинском на перемене

Чиновник отметил: перерывы – это также образовательный процесс.

Поэтому требования по использованию украинского языка распространяются не только на уроки, а также и на внеурочные занятия, пребывания во время перерыва и тому подобное,

– отметил Сташкив.

Для контроля, по его словам, и создали Службу языкового омбудсмена.

Руководители школ и учителя знают об этих требованиях. Мы будем реагировать (на нарушения – ред.) после поступления обращений,

– акцентировал заместитель главы МОН.

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Напомним, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что ответственность педагогов по применению государственного языка в рамках образовательного процесса надо усилить. Детали читайте здесь.