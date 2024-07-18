"Такого ще не було": викладачка назвала кількість охочих вивчати українську мову у Гарварді

Кількість студентів, які захотіли вивчати українську мову в Гарвардському університеті, сягнула 15 осіб. Такого у цьому закладі освіти ще ніколи не було.

Про це повідомила президентка наукового товариства імені Шевченка у США Галина Гринь. За її словами, у 2018 році таких студентів було 5 – 6.

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Скільки студентів у Гарварді хоче вивчати українську мову

Гринь зазначила: навчальний рік 2023 – 2024 став унікальним в історії Гарвардського університету через найбільшу кількість студентів, що вирішили вивчати українську мову. Хоча вони й не з одного курсу.

Вони з різних рівнів, але все ж 15 студентів, які вивчають українську мову – такого в Гарварді ще ніколи не було,

– наголосила вона.

До слова, із 2023 року українська мова в Гарварді є окремою навчальною програмою загального університетського каталогу освітніх програм.

У виші цьогоріч також вперше діє літній інтенсивний курс із вивчення української базового рівня.

Викладачка української мови кафедри слов'янських мов і літератур Гарвардського університету Наталія Шпильова-Саїд зазначила при цьому: попри те, що цікавість до вивчення української мови зросла, вивчення російської в американських вишах досі залишається на значно вищому рівні.