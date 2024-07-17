Однак вступити до цього закладу освіти можуть студенти з найвищими рейтингами. Що для цього потрібно, читайте далі.

Дивіться також Литва повертає платне навчання для українських студентів на прохання України

Як отримати стипендію на навчання у Франції

Стипендія становитиме 1 400 євро. Її отримуватимуть переможці щомісяця протягом усього терміну дії програми – максимум 24 місяці.

Це буде не навчання з "нуля". Кандидати вже повинні мати певні знання з таких тем як обробка сигналів, електромагнетизм, телекомунікації, вбудовані системи, поширення електромагнітних хвиль і принципи фотоніки.

Потрібно також володіти англійською мовою на рівні В2. Студенти з країн, де англійська мова не є офіційною, повинні надати офіційні результати свого володіння англійською.

Дивіться також Які виші найпопулярніші серед вступників на ІТ-спеціальності

Які документи необхідно надати

Охочим навчатися у Франції варто подати такі документи:

супровідний лист англійською мовою;

завірені копії диплома бакалавра та транскриптів до дати подання заяви;

копія паспорта або посвідчення особи;

резюме;

самодекларація честі щодо підтвердження місця проживання;

звіт про іспит або сертифікат про знання англійської мови;

три рекомендаційні листи, зокрема один від неакадемічного судді, що підтверджує базові навички та практичний досвід.

Термін подачі заявки – 26 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.