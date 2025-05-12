У коледжах та ліцеях Франції викладатимуть українську мову

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко на Всефранцузькій конференції представників українського шкільництва в Ніцці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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У французьких коледжах та ліцеях викладатимуть українську мову

Дипломат зауважив, що упродовж останніх років посольство працювало над можливістю запровадження української мови як другої іноземної. Зокрема, напрацювало аргументацію на користь цього рішення. І добилося результату.

Омельченко зазначив, що це рішення є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі.

У процесі узгодження посольство активно співпрацювало з Міністерством Європи та закордонних справ Франції, а також із депутатами Національної асамблеї.

Як уточнив дипломат, пілотний проєкт з вивчення української мови як другої іноземної, починаючи з 2025 року, на першому етапі буде реалізований у чотирьох академічних округах Франції:

в Паризькому регіоні;

Приморських Альпах;

Версалі;

Кретеї.

Саме там зараз навчається найбільше українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом Франції.

Міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн вже передала відповідного листа міністру освіти і науки України Оксену Лісовому.