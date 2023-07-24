Надія для поранених: український студент з командою розробляє унікальний протез для захисників

В Україні зростає попит на колінні протези для поранених захисників. Та імпланти, які вживлюють у кістку і тримають її, дорогі і є лише за кордоном. За розв'язання цієї проблеми взявся 20-річний студент Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського Олексій Моргун разом з колегами.

Так, студенти та викладачі вишу уже понад чотири місяці створюють колінний протез для поранених бійців. А також для всіх тих, кому потрібна хірургічна операція для відновлення рухливості.

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Український студент розробляє унікальний протез для захисників

В Україні виробника, який би виготовляв ревізійні колінні протези, немає. Лікарі замовляють їх для пацієнтів з-за кордону. Так, у кістку забивають імплант з трьох елементів. Один з них – штир. Такий протез триматиметься у колінному суглобі щонайменше 10 років.

Коштує протез близько трьох тисяч євро. Водночас в Україні через війну зростає попит на таке хірургічне втручання. Тож медики звернулись за допомогою до київського вишу.



20-річний студент КПІ імені Сікорського Олексій Моргун розробляє унікальний протез

Один з розробників, 20-річний уже четвертокурсник кафедри динаміки, міцності машин та опору матеріалів Олексій Моргун, а також 28-річна асистентка цієї кафедри Ольга Мусієнко чаклують над винаходом. Олексій при цьому каже: український вищезгаданий протез відрізнятиметься від закордонного.

Так, від квітня команда з 13 студентів, викладачів та професорів КПІ разом із медичними працівниками працюють над цим проєктом. Міносвіти цінило його і надало грант на розробку. Київські розробники бачать ендопротез більш мініатюрним за формою та вагою, аніж іноземний протез. У КПІ планують зробити індивідуальний підбір імпланту за допомогою 3D-моделювання для кожного пацієнта.

Можна буде підібрати колінний імплант під конкретного пацієнта, зробивши 3D-дослідження. Опісля інженер може підібрати ту форму протеза, яка буде підходити саме цій людині. Далі його замовляють на виробництві, і в найкращому випадку, за тиждень ця важлива деталь буде готова,

– розповів Олексій.

Імплант виготовлять з титанового сплаву. На те, щоби його зробити доскональним, фахівцям знадобиться орієнтовно три роки.

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Зараз фахівці потребують допомоги від виробників, які мають потужні принтери для виготовлення колінних протезів.