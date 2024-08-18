Один з українських ВНЗ уперше потрапив до найтитулованішого світового рейтингу університетів
Джерело:КНУ Шевченка
Відомий український університет потрапив до Academic Ranking of World Universities (ARWU). Це найтитулованіший світовий рейтинг академічних організацій від незалежної агенції Shanghai Ranking Consultancy.
Цього року вступники подали найбільше заяв у Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівську політехніку та ще два виші.
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Який український виш потрапив у світовий рейтинг
Київський національний університет імені Тараса Шевченка визнано одним із тисячі найкращих світових університетів. Він посідає місце у проміжку 901 – 1000.
Найвищі сходинки у рейтингу посіли Гарвардський університет, Стенфордський університет і Массачусетський технологічний інститут.
ARWU – найстаріший із глобальних рейтингів. Він має стабільну методологію, засновану на шести дослідницьких метриках.
Університети класифікують за такими показниками:
- академічною чи дослідницькою ефективністю;
- випускниками та співробітниками, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса;
- високоцитованими дослідниками;
- роботами, опублікованими в журналах Nature і Science;
- роботами, індексованими в основних індексах цитування;
- академічною успішністю закладу на душу населення.
Заклад з найвищим балом отримує 100 балів, решта отримують оцінку як відсоток від найвищого балу. Загалом щороку оцінюють понад 2500 академічних організацій світу, тисяча з яких входять до рейтингу.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2017 році був єдиним українським закладом вищої освіти, який увійшов до Шанхайського предметного рейтингу з математики, посівши місця у проміжку 401 – 500.
Ректор КНУ Володимир Бугров сказав, що десятиліття копіткої та ретельної праці університетської спільноти трансформувалися в гідний результат, важливий для всієї вищої освіти України.