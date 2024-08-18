В этом году абитуриенты подали больше всего заявлений во Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовскую политехнику и еще два вуза.

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Какой украинский вуз попал в мировой рейтинг

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко признан одним из тысячи лучших мировых университетов. Он занимает место в промежутке 901 – 1000.

Самые высокие ступеньки в рейтинге заняли Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

ARWU – старейший из глобальных рейтингов. Он имеет стабильную методологию, основанную на шести исследовательских метриках.

Университеты классифицируют по следующим показателям:

академической или исследовательской эффективности;

выпускниками и сотрудниками, которые получили Нобелевские премии и медали Филдса;

высокоцитируемыми исследователями;

работами, опубликованными в журналах Nature и Science;

работами, индексируемыми в основных индексах цитирования;

академической успеваемостью заведения на душу населения.

Заведение с самым высоким баллом получает 100 баллов, остальные получают оценку как процент от самого высокого балла. Всего ежегодно оценивают более 2500 академических организаций мира, тысяча из которых входят в рейтинг.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в 2017 году был единственным украинским учреждением высшего образования, который вошел в Шанхайский предметный рейтинг по математике, заняв места в промежутке 401 – 500.

Ректор КНУ Владимир Бугров сказал, что десятилетия кропотливой и тщательной работы университетского сообщества трансформировались в достойный результат, важный для всего высшего образования Украины.