По закону, студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения и получают уровень образования, что выше ранее полученного, имеют право на отсрочку. Особенности оформления отсрочки для студентов рассказала адвокат Марина Бекало.

Читайте также Новое о бронировании работников во время мобилизации: кто имеет право, порядок оформления и срок

Может ли студент потерять отсрочку

Для того чтобы студент получил отсрочку, нужно не поступать на бакалавра, а восстановиться в том вузе в котором он был отчислен и продолжить обучение.

Парень получит отсрочку, но только в случае восстановления на учебе и/или перевода из одного заведения в другое. То есть, не будет нарушением последовательности если студент будет восстановлен в том вузе из которого он был отчислен и будет продолжать обучение уровня бакалавра,

– рассказала юрист.

Не считается нарушением последовательности следующее получение образования: получатель образования был восстановлен на обучение или переведен из другого учебного заведения, а предыдущее обучение было по такому же уровню, что и текущее обучение.

В Инструкции Министерства образования и науки также приводится пример к этому пункту:

Например: соискатель образования в 2021 году поступил для получения образовательной степени бакалавра, а в 2023 году был отчислен. В 2024 году возобновился для продолжения обучения для продолжения получения ОС бакалавра. В Справке будет указано "Да, не нарушает". Обращаем внимание, что в случае восстановления (восстановление из другого ЗО, перевод из другого ЗО) в карточке соискателя должно быть заполнено поле "Информация о предыдущем обучении", которое является обязательным для учета последовательности обучения,

– говорится в документе.

К слову, ранее стало известно, что военнообязанные мужчины-украинцы не смогут обновить водительское удостоверение за рубежом, если не обновили данные в ТЦК. Кроме того, такие мужчины также не смогут регистрировать машины или получать новое водительское удостоверение.