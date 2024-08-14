Рассказываем, какие конкретно предприятия могут оформить бронь от мобилизации для своих работников и сколько длится отсрочка по бронированию. Начнем с важных обновлений.

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Обновления по бронированию

С 17 июля заработало бронирование через Дию.

Справочно. По состоянию на 9 августа через Дію забронировано 145 000 работников.

Основные нормы утверждены постановлением КМУ № 76, некоторые изменения были внесены законом № 3633-IX. Дискуссия об экономическом бронировании и его механизме активно идет между властью и бизнесом прямо сейчас, а компромиссный вариант еще не согласовали.

Кто подпадает под бронирование

Бронирование военнообязанных возможно, если они работают или проходят службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, соответствии с заключенными международными договорами Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Такие военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Перечень профессий, которые подлежат бронированию

Бронированию подлежат все военнообязанные: