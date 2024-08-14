Рассказываем, какие конкретно предприятия могут оформить бронь от мобилизации для своих работников и сколько длится отсрочка по бронированию. Начнем с важных обновлений.
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Обновления по бронированию
С 17 июля заработало бронирование через Дию.
Основные нормы утверждены постановлением КМУ № 76, некоторые изменения были внесены законом № 3633-IX. Дискуссия об экономическом бронировании и его механизме активно идет между властью и бизнесом прямо сейчас, а компромиссный вариант еще не согласовали.
Кто подпадает под бронирование
Бронирование военнообязанных возможно, если они работают или проходят службу:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, соответствии с заключенными международными договорами Украины;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.
Такие военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
Перечень профессий, которые подлежат бронированию
Бронированию подлежат все военнообязанные:
- конечные бенефициарные владельцы указанных в предыдущем списке предприятий, которые не являются их работниками;
- члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 миллионов гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности превышает 2 милярда гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 миллиарда гривен;
- занимающих должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате подачи списка, с соответствующим обоснованием;
- специалисты по разминированию оператора противоминной деятельности, входящих в состав групп (отделов/отделений) по нетехническому, технического обследования, очистки, инспектирования и контроля качества.