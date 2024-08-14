Розповідаємо, які конкретно підприємства можуть оформити бронь від мобілізації для своїх працівників та скільки триває відстрочка по бронюванню. Почнемо з важливих оновлень.
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Оновлення щодо бронювання
З 17 липня запрацювало бронювання через Дію.
Основні норми затверджені постановою КМУ № 76, деякі зміни були внесені законом № 3633-IX. Дискусія про економічне бронювання та його механізм активно точиться між владою і бізнесом прямо зараз, а компромісний варіант ще не узгодили.
Хто підпадає під бронювання
Бронювання військовозобов'язаних можливе, якщо вони працюють або проходять службу:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;
- на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.
Такі військовозобов'язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.
Перелік професій, які підлягають бронюванню
Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані:
- кінцеві бенефіціарні власники зазначених в попередньому списку підприємств, які не є їх працівниками;
- члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мілярда гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;
- які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;
- фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічого, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.