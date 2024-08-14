Розповідаємо, які конкретно підприємства можуть оформити бронь від мобілізації для своїх працівників та скільки триває відстрочка по бронюванню. Почнемо з важливих оновлень.

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Оновлення щодо бронювання

З 17 липня запрацювало бронювання через Дію.

Довідково. Станом на 9 серпня через Дію забронювано 145 000 працівників.

Основні норми затверджені постановою КМУ № 76, деякі зміни були внесені законом № 3633-IX. Дискусія про економічне бронювання та його механізм активно точиться між владою і бізнесом прямо зараз, а компромісний варіант ще не узгодили.

Хто підпадає під бронювання

Бронювання військовозобов'язаних можливе, якщо вони працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Такі військовозобов'язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Перелік професій, які підлягають бронюванню

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані: