Об этом говорится в новом постановлении Кабмина №918 от 13 августа 2024 года. Эти ограничения будут распространяться на действие военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения, передает 24 Канал.
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Мужчины за рубежом не смогут получить водительское удостоверение
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, живя за рубежом, могли получить в миграционных службах ряд услуг. В частности:
- обменять водительское удостоверение, в частности такое, которое выдано впервые;
- получить водительское удостоверение после потери или похищения;
- зарегистрировать, перерегистрировать транспорт;
- снять с учета транспортное средство.
Впрочем, эти услуги будут недоступны, если военнообязанный гражданин Украины не обновил свои данные в ТЦК. Отныне, тем, кто не обновил военно-учетные данные, международные почтовые отделения не будут пересылать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Такие ограничения будут действовать в период военного положения и в течение 3 месяцев со дня его прекращения или отмены.