Про це мовиться у новій постанові Кабміну №918 від 13 серпня 2024 року. Ці обмеження будуть поширюватися на дію воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення, передає 24 Канал.

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Чоловіки за кордоном не зможуть отримати водійське посвідчення

Чоловіки віком від 18 до 60 років, живучи за кордоном, мали змогу отримати в міграційних службах низку послуг. Зокрема:

обміняти посвідчення водія, зокрема таке, яке видане вперше;

отримати посвідчення водія після втрати чи викрадення;

зареєструвати, перереєструвати транспорт;

зняти з обліку транспортний засіб.

Втім, ці послуги будуть недоступні, якщо військовозобов'язаний громадянин України не оновив свої дані у ТЦК. Відтепер, тим, хто не оновив військово-облікові дані, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Такі обмеження будуть діяти в період воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення чи скасування.

Довідка. Оновити військово-облікові дані за кордоном можна у застосунку Резерв+, консульському центрі чи надіслати свої дані (актуальне місце проживання, електронну пошту та телефон) електронною поштою до ТЦК та СП за місцем реєстрації.