Цього року вступники подали найбільше заяв у Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівську політехніку та ще два виші.

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Який український виш потрапив у світовий рейтинг

Київський національний університет імені Тараса Шевченка визнано одним із тисячі найкращих світових університетів. Він посідає місце у проміжку 901 – 1000.

Найвищі сходинки у рейтингу посіли Гарвардський університет, Стенфордський університет і Массачусетський технологічний інститут.

ARWU – найстаріший із глобальних рейтингів. Він має стабільну методологію, засновану на шести дослідницьких метриках.

Університети класифікують за такими показниками:

академічною чи дослідницькою ефективністю;

випускниками та співробітниками, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса;

високоцитованими дослідниками;

роботами, опублікованими в журналах Nature і Science;

роботами, індексованими в основних індексах цитування;

академічною успішністю закладу на душу населення.

Заклад з найвищим балом отримує 100 балів, решта отримують оцінку як відсоток від найвищого балу. Загалом щороку оцінюють понад 2500 академічних організацій світу, тисяча з яких входять до рейтингу.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2017 році був єдиним українським закладом вищої освіти, який увійшов до Шанхайського предметного рейтингу з математики, посівши місця у проміжку 401 – 500.

Ректор КНУ Володимир Бугров сказав, що десятиліття копіткої та ретельної праці університетської спільноти трансформувалися в гідний результат, важливий для всієї вищої освіти України.