"Завершити не встиг": воїн складав іспит просто з передової і розчулив українців

Український воїн з позивним "Текіла" складав підсумковий іспит просто з фронту і зворушив мережу. Все ж краяни дивуються, чому захисникові не могли поставити високий бал відразу.

Промовисте відео оприлюднила у свому тіктоці кандидатка історичних наук, доцентка Університету Григорія Сковороди в Переяславі Леся Коцур. Як реагують українці та що каже про цей іспит авторка відео, читайте на 24 Каналі.

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Воїн складав відео з фронту і зворушив мережу

На оприлюдненому відео воїн з позивним "Текіла" розповідає, коли виникли перші держави. І все б нічого, та наш захисник складає іспит, перебуваючи у цей момент на фронті.

Нічого незвичайного, просто український воїн складає державний підсумковий іспит,

– зауважила викладачка.

Воїн складав іспит просто з передової і зворушив українців: відео

Українці були зворушені цим відео і так його прокоментували:

Наші найкращі!

Цей хлопець реально надихає. Успіхів йому!

Потужна й нездоланна нація.

Нашу націю не перемогти!

100 А. Відмінно.

Чому не можна було автоматично зарахувати?

Відео на згадку нашим воїнам

У коментарі 24 Каналу пані Леся розповіла: відео записала на згадку про іспит хлопцям-воїнам. На відео – захисник Роман.

Це був випусковий іспит з "Історії та теорії політики, педагогіки" у здобувачів-політологів і водночас майбутніх бакалаврів. Частина з них добровільно пішла захищати Україну після 24 лютого 2022 року,

– наголосила Коцур.

І зауважила: ці обставини, звичайно, вплинули на навчальний процес. Тож для хлопців довелося розробляти індивідуальний графік навчання.

Сьогодні один зі студентів (Роман, – 24 Канал) складав іспит онлайн прямо з передової️‍. Відповіді давав ґрунтовні, проте повноцінно завершити свій виступ він не встиг: їхня група з Медичного батальйону "Госпітальєри" терміново помчала на евакуацію поранених. Як стало відомо пізніше, були 200-ті й 300-ті,

– повідомила доцентка.

Чому цей вчинок – приклад для інших

Доцентка Університету Григорія Сковороди при цьому каже: навчатися за таких умов складно і не зовсім зручно, проте хлопці не кинули навчання. Це, зокрема, важливо, адже:

навчання перемикає увагу наших воїнів від того болю й пекла, яке вони бачать в умовах бойових дій;

здобуття освіти свідчить про те, що людина не втрачає сенсу життя й будує плани на майбутнє;

часто відсутність вищої освіти перешкоджає кар'єрному зростанню прогресивних військових, які можуть змінювати українське військо на краще.

Ми не маємо морального права не підтримати освітні прагнення наших захисників і захисниць. Навіть в умовах, коли вони служать. Звісно, за таких умов навчання не стандартне і, можливо, не таке змістовне, як у мирний час, проте воно й не маргінальне, як модно зараз думати в колі диванних експертів. Досвід показує, що наші військові досить гнучкі й здатні швидко навчатися,

– наголосила Коцур.