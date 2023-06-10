Красноречивое видео обнародовала в своем тиктоке кандидат исторических наук, доцент Университета Григория Сковороды в Переяславе Леся Коцур. Как реагируют украинцы и что говорит об этом экзамене автор видео, читайте на 24 Канале.

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Воин сдавал видео с фронта и растрогал сеть

На обнародованном видео воин с позывным "Текила" рассказывает, когда возникли первые государства. И все бы ничего, но наш защитник сдает экзамен, находясь в этот момент на фронте.

Ничего необычного, просто украинский воин сдает государственный итоговый экзамен,

– заметила преподавательница.

Воин сдавал экзамен прямо с передовой и растрогал украинцев: видео

Украинцы были тронуты этим видео и так его прокомментировали:

Наши самые лучшие!

Этот парень реально вдохновляет. Удачи ему!

Мощная и непреодолимая нация.

Нашу нацию не победить!

100 А. Отлично.

Почему нельзя было автоматически засчитать?

Видео на память нашим воинам

В комментарии 24 Каналу госпожа Леся рассказала: видео записала на память об экзамене ребятам-воинам. На видео – защитник Роман.

Это был выпускной экзамен по "Истории и теории политики, педагогики" у соискателей-политологов и в то же время будущих бакалавров. Часть из них добровольно пошла защищать Украину после 24 февраля 2022 года,

– подчеркнула Коцур.

И заметила, что эти обстоятельства, конечно, повлияли на учебный процесс. Для ребят пришлось разрабатывать индивидуальный график обучения.

Сегодня один из студентов (Роман, – 24 Канал) сдавал экзамен онлайн прямо с передовой️‍. Ответы давал основательные, однако полноценно завершить свое выступление он не успел: их группа из Медицинского батальона "Госпитальеры" срочно помчалась на эвакуацию раненых. Как стало известно позже, были 200-е и 300-е,

– сообщила доцентка.

Почему этот поступок – пример для других

Доцент Университета Григория Сковороды при этом говорит: учиться при таких условиях сложно и не совсем удобно, однако ребята не бросили обучение. Это, в частности, важно, ведь:

обучение переключает внимание наших воинов от той боли и ада, которую они видят в условиях боевых действий;

получение образования свидетельствует о том, что человек не теряет смысла жизни и строит планы на будущее;

часто отсутствие высшего образования препятствует карьерному росту прогрессивных военных, которые могут изменять украинское войско к лучшему.

У нас нет морального права не поддержать образовательные стремления наших защитников и защитниц. Даже в условиях, когда они служат. Конечно, при таких условиях обучение не стандартное и, возможно, не столь содержательное, как в мирное время, однако оно и не маргинальное, как модно сейчас думать в кругу диванных экспертов. Опыт показывает, что наши военные достаточно гибки и способны быстро учиться,

– подчеркнула Коцур.