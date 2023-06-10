Красноречивое видео обнародовала в своем тиктоке кандидат исторических наук, доцент Университета Григория Сковороды в Переяславе Леся Коцур. Как реагируют украинцы и что говорит об этом экзамене автор видео, читайте на 24 Канале.
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Воин сдавал видео с фронта и растрогал сеть
На обнародованном видео воин с позывным "Текила" рассказывает, когда возникли первые государства. И все бы ничего, но наш защитник сдает экзамен, находясь в этот момент на фронте.
Ничего необычного, просто украинский воин сдает государственный итоговый экзамен,
– заметила преподавательница.
Воин сдавал экзамен прямо с передовой и растрогал украинцев: видео
Украинцы были тронуты этим видео и так его прокомментировали:
- Наши самые лучшие!
- Этот парень реально вдохновляет. Удачи ему!
- Мощная и непреодолимая нация.
- Нашу нацию не победить!
- 100 А. Отлично.
- Почему нельзя было автоматически засчитать?
Видео на память нашим воинам
В комментарии 24 Каналу госпожа Леся рассказала: видео записала на память об экзамене ребятам-воинам. На видео – защитник Роман.
Это был выпускной экзамен по "Истории и теории политики, педагогики" у соискателей-политологов и в то же время будущих бакалавров. Часть из них добровольно пошла защищать Украину после 24 февраля 2022 года,
– подчеркнула Коцур.
И заметила, что эти обстоятельства, конечно, повлияли на учебный процесс. Для ребят пришлось разрабатывать индивидуальный график обучения.
Сегодня один из студентов (Роман, – 24 Канал) сдавал экзамен онлайн прямо с передовой️. Ответы давал основательные, однако полноценно завершить свое выступление он не успел: их группа из Медицинского батальона "Госпитальеры" срочно помчалась на эвакуацию раненых. Как стало известно позже, были 200-е и 300-е,
– сообщила доцентка.
Почему этот поступок – пример для других
Доцент Университета Григория Сковороды при этом говорит: учиться при таких условиях сложно и не совсем удобно, однако ребята не бросили обучение. Это, в частности, важно, ведь:
- обучение переключает внимание наших воинов от той боли и ада, которую они видят в условиях боевых действий;
- получение образования свидетельствует о том, что человек не теряет смысла жизни и строит планы на будущее;
- часто отсутствие высшего образования препятствует карьерному росту прогрессивных военных, которые могут изменять украинское войско к лучшему.
У нас нет морального права не поддержать образовательные стремления наших защитников и защитниц. Даже в условиях, когда они служат. Конечно, при таких условиях обучение не стандартное и, возможно, не столь содержательное, как в мирное время, однако оно и не маргинальное, как модно сейчас думать в кругу диванных экспертов. Опыт показывает, что наши военные достаточно гибки и способны быстро учиться,
– подчеркнула Коцур.