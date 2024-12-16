В школі скоротилась частка української мови, – Кремінь про порушення мовного законодавства

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь під час круглого столу наголосив на важливості зміцнення позиції української мови та якісного україномовного контенту. За його словами, у 2024 році зросла частка порушень Закону про державну мову і в школах, і в університетах.

Під час круглого столу "Зміцнення позиції української книги" мовний омбудсмен наголосив на тому, що зміцнення позицій української мови у сфері освіти матиме кардинальний вплив на культуру, пише 24 Канал, посилаючись на офіційну сторінку Уповноваженого.

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Тарас Кремінь наголосив на важливості зміцнення позицій української мови, передусім в освіті.

Ми повинні забезпечити зміцнення позицій української мови у школі. Це, відповідно, буде кардинальним чином впливати і на культуру читання та доступ до українськомовної книги,

– сказав Кремінь.

Однак, зауважив, що статистика свідчить про недостатність якісного українськомовного продукту, який би краще популяризував мову. Це впливає на те, що зберігається режим двомовності на телебаченні та у домашньому спілкуванні відповідно. Ці обставини вплинули і на скорочення частки української мови в школах.

Все це призвело до того, що в школі скоротилась частка української мови. У 2024 році, за нашими даними зросла частка порушень Закону про державну мову і в школах, і в університетах. Фактично кожне 10 – 15 звернення, яке надійшло на адресу Секретаріату Уповноваженого, стосувалось порушень у сфері освіти,

– наголосив Кремінь.

На думку омбудсмена, така статистика має стати додатковим приводом для органів державної влади, щоб прийняти зважені, відповідальні рішення.

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За словами Креміня, зміцнення позицій української мови в сфері освіти матиме кардинальний вплив і на культуру читання українськомовної книги. Оскільки після початку повномасштабного вторгнення відбулися чималі втрати читацької спроможності школярів.

Треба починати із домашніх навичок, із культури домашнього читання, із культури поведінки батьків, яка впливає і на звички своїх дітей,

– додав він.

За його словами, коли три роки поспіль спільно з Державною службою якості освіти омбудсмен презентував дослідження, якими підтверджував, що частка української мови у школах зменшується, то розраховував на відповідну реакцію не тільки з боку Міністерства освіти та науки, але й засновників закладів освіти, і батьківства.