У прифронтових регіонах можуть з'явитися укриття на маршрутах до шкіл
В Україні започаткували ініціативу "Безпечний маршрут школяра". Вона передбачає встановлення мобільних укриттів у прифронтових регіонах.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.
Що відомо про ініціативу
Посадовець розповів, що планують встановити 840 мобільних укриттів у 49 громадах. Кошти на встановлення укриттів нададуть тилові регіони.
Близько тисячі громад та понад 10 регіонів, де зараз відносно безпечна ситуація, сформують фінансовий пакет підтримки для встановлення 840 мобільних укриттів у 49 громадах, які попри атаки КАБами та дронами терористів забезпечують очну або змішану форму навчання дітей,
– повідомив заступник керівника ОП.
При цьому назвав встановлення мобільних укриттів фундаментальним кроком у побудові нової безпекової складової для дітей та забезпечення навчального процесу у прифронтових регіонах.
Як дбали про безпеку учнів торік
В Україні продовжують будувати підземні школи та сховища у прифронтових і прикордонних регіонах.
Торік мовилось про понад 139 підземних шкіл, кілька десятків закладів професійно-технічної освіти.
Тоді перший підземний дитячий садок почали будувати у Пісочинській громаді на Харківщині.
У 2025 році на будівництво підземних шкіл у держбюджеті передбачили 11,2 мільярда гривень. Також виділяли кошти з місцевих бюджетів.
Загалом торік держава інвестувала в будівництво та облаштування: 96 підземних шкіл-укриттів, 70 шкільних автобусів, 120 сучасних просторів, 103 шкільних кухонь і їдалень, а також 963 оснащених осередків "Захисту України".