В Україні укриття у навчальних закладах облаштовуватимуть по-новому

В Україні створять нові стандарти для будівництва укриттів у навчальних закладах. Для цього Міносвіти уклало меморандум з ЮНІСЕФ.

Надалі працюватимуть над створенням відповідної документації та дизайн-проєктами для укриттів у закладах освіти. Їх натомість використають для побудови нових укриттів у школах і дитсадках нашої держави.

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Укриття у навчальних закладах облаштовуватимуть по-новому

Проєкти укриттів враховуватимуть потреби дітей задля психологічного та фізіологічного комфорту. Також відповідатимуть новим державним будівельним нормам.

Розроблену проєктну документацію розмістять для всіх громад України і завантажать у Дію. Це дасть змогу на місцях зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів.

Уже в 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста,

– зауважили у Міносвіти.

У межах підписаного меморандуму розроблено проєктно-кошторисну документацію для дитсадків на 100 – 250 осіб та для шкіл на 200 – 700 осіб.

У МОН зазначають, що завдяки цьому проєктові діти зможуть вчитися у комфортних й безпечних умовах.

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Скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах