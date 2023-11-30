Надалі працюватимуть над створенням відповідної документації та дизайн-проєктами для укриттів у закладах освіти. Їх натомість використають для побудови нових укриттів у школах і дитсадках нашої держави.
Дивіться також В укриттях шкіл та дитсадків Одеси встановлять автоматичні двері
Укриття у навчальних закладах облаштовуватимуть по-новому
Проєкти укриттів враховуватимуть потреби дітей задля психологічного та фізіологічного комфорту. Також відповідатимуть новим державним будівельним нормам.
Розроблену проєктну документацію розмістять для всіх громад України і завантажать у Дію. Це дасть змогу на місцях зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів.
Уже в 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста,
– зауважили у Міносвіти.
У межах підписаного меморандуму розроблено проєктно-кошторисну документацію для дитсадків на 100 – 250 осіб та для шкіл на 200 – 700 осіб.
У МОН зазначають, що завдяки цьому проєктові діти зможуть вчитися у комфортних й безпечних умовах.
Дивіться також Потрібні мільярди: скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах
Скільки тисяч укриттів треба облаштувати у навчальних закладах
- На Сході України треба відремонтувати та збудувати 3,5 тисячі укриттів у навчальних закладах; на Заході України – 700, зазначили у МОН.
- На облаштування сховищ у закладах освіти нашої країни загалом потрібно 153 мільярди гривень.
- На 2024 рік передбачили 2,5 мільярда гривень на цю мету.
- Тож МОН намагається залучити підтримку з-за кордону.