В дальнейшем будут работать над созданием соответствующей документации и дизайн-проектами для укрытий в учебных заведениях. Их используют для построения новых укрытий в школах и садиках нашего государства.

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Укрытия в учебных заведениях будут обустраивать по-новому

Проекты укрытий будут учитывать потребности детей для психологического и физиологического комфорта. Также будут отвечать новым государственным строительным нормам.

Разработанную проектную документацию разместят для всех общин Украины и загрузят в Дию. Это позволит на местах сэкономить средства и существенно сократить сроки для начала строительства укрытий.

Уже в 2024 году первые укрытия по новым стандартам обустроит Житомирский городской совет в учебных заведениях города,

– отметили в Минобразования.

В рамках подписанного меморандума разработана проектно-сметная документация для детсадов на 100 – 250 человек и для школ на 200 – 700 человек.

В МОН отмечают, что благодаря этому проекту дети смогут учиться в комфортных и безопасных условиях.

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Сколько тысяч укрытий нужно обустроить в учебных заведениях