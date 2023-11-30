В дальнейшем будут работать над созданием соответствующей документации и дизайн-проектами для укрытий в учебных заведениях. Их используют для построения новых укрытий в школах и садиках нашего государства.
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Укрытия в учебных заведениях будут обустраивать по-новому
Проекты укрытий будут учитывать потребности детей для психологического и физиологического комфорта. Также будут отвечать новым государственным строительным нормам.
Разработанную проектную документацию разместят для всех общин Украины и загрузят в Дию. Это позволит на местах сэкономить средства и существенно сократить сроки для начала строительства укрытий.
Уже в 2024 году первые укрытия по новым стандартам обустроит Житомирский городской совет в учебных заведениях города,
– отметили в Минобразования.
В рамках подписанного меморандума разработана проектно-сметная документация для детсадов на 100 – 250 человек и для школ на 200 – 700 человек.
В МОН отмечают, что благодаря этому проекту дети смогут учиться в комфортных и безопасных условиях.
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Сколько тысяч укрытий нужно обустроить в учебных заведениях
- На Востоке Украины нужно отремонтировать и построить 3,5 тысяч укрытий в учебных заведениях; на Западе Украины – 700, отметили в МОН.
- На обустройство хранилищ в учебных заведениях нашей страны в целом нужно 153 миллиарда гривен.
- На 2024 год предусмотрено 2,5 миллиарда гривен на эту цель.
- Поэтому МОН пытается привлечь поддержку из-за границы.