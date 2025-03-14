Уряд погодив фінансування на облаштування 60 укриттів у школах

Уряд України затвердив фінансування 60 проєктів облаштування укриттів у школах. Вони розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків.

Їх визначають відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Ще у 60 школах облаштують укриття

Перелік проєктів затвердила комісія МОН.

Розподіл проєктів за рівнями ризику такий:

33 проєкти – у громадах із дуже високим рівнем ризику на суму 2,19 мільярда гривень;

27 проєктів – у громадах із високим рівнем ризику на суму 1,63 мільярда гривень.

Cеред затверджених проєктів 59 у школах і 1 у профтеху.

Регіональний розподіл фінансування:

Вінницька – 1 проєкт;

Донецька – 1 проєкт;

Кіровоградська –2 проєкти;

Миколаївська – 2 проєкти;

Чернігівська –2 проєкти

Полтавська – 3 проєкти;

Рівненська – 4 проєкти;

Сумська – 6 проєктів.

Одеська – 6 проєктів;

Дніпропетровська – 7 проєктів;

Харківська – 8 проєктів;

Київська – 9 проєктів;

Запорізька – 9 проєктів.

У відомстві також зазначили, що ще 50 проєктів, погоджених комісією МОН, найближчим часом передуть на затвердження уряду.

27 проєктів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році, отримали дофінансування. Це проєкти, готовність яких на кінець 2024 року становила щонайменше 40%.



Де будуть нові укриття у школах / МОН

Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 мільярда гривень.