Уряд погодив фінансування на облаштування 60 укриттів у школах
- Уряд України затвердив фінансування для 60 проєктів облаштування укриттів у школах у зонах з високим і дуже високим рівнями ризиків.
- Фінансування розподілене між різними регіонами, включаючи Київську, Запорізьку та Харківську області.
Уряд України затвердив фінансування 60 проєктів облаштування укриттів у школах. Вони розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків.
Їх визначають відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також У МОН роз'яснили, хто з педагогів може отримувати доплату до зарплати
Ще у 60 школах облаштують укриття
Перелік проєктів затвердила комісія МОН.
Розподіл проєктів за рівнями ризику такий:
- 33 проєкти – у громадах із дуже високим рівнем ризику на суму 2,19 мільярда гривень;
- 27 проєктів – у громадах із високим рівнем ризику на суму 1,63 мільярда гривень.
Cеред затверджених проєктів 59 у школах і 1 у профтеху.
Регіональний розподіл фінансування:
- Вінницька – 1 проєкт;
- Донецька – 1 проєкт;
- Кіровоградська –2 проєкти;
- Миколаївська – 2 проєкти;
- Чернігівська –2 проєкти
- Полтавська – 3 проєкти;
- Рівненська – 4 проєкти;
- Сумська – 6 проєктів.
- Одеська – 6 проєктів;
- Дніпропетровська – 7 проєктів;
- Харківська – 8 проєктів;
- Київська – 9 проєктів;
- Запорізька – 9 проєктів.
У відомстві також зазначили, що ще 50 проєктів, погоджених комісією МОН, найближчим часом передуть на затвердження уряду.
27 проєктів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році, отримали дофінансування. Це проєкти, готовність яких на кінець 2024 року становила щонайменше 40%.
Де будуть нові укриття у школах / МОН
Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 мільярда гривень.