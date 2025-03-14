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Освіта Освіта в Україні Уряд погодив фінансування на облаштування 60 укриттів у школах
14 березня, 19:55
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Уряд погодив фінансування на облаштування 60 укриттів у школах

Марія Волошин
Основні тези
  • Уряд України затвердив фінансування для 60 проєктів облаштування укриттів у школах у зонах з високим і дуже високим рівнями ризиків.
  • Фінансування розподілене між різними регіонами, включаючи Київську, Запорізьку та Харківську області. 

Уряд України затвердив фінансування 60 проєктів облаштування укриттів у школах. Вони розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків.

Їх визначають відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Ще у 60 школах облаштують укриття 

Перелік проєктів затвердила комісія МОН. 

Розподіл проєктів за рівнями ризику такий:

  • 33 проєкти – у громадах із дуже високим рівнем ризику на суму 2,19 мільярда гривень;
  • 27 проєктів – у громадах із високим рівнем ризику на суму 1,63 мільярда гривень.

Cеред затверджених проєктів 59 у школах і 1 у профтеху. 

Регіональний розподіл фінансування:

  • Вінницька – 1 проєкт;
  • Донецька – 1 проєкт;
  • Кіровоградська –2 проєкти;
  • Миколаївська – 2 проєкти;
  • Чернігівська –2 проєкти
  • Полтавська – 3 проєкти;
  • Рівненська – 4 проєкти;
  • Сумська – 6 проєктів.
  • Одеська – 6 проєктів;
  • Дніпропетровська – 7 проєктів; 
  • Харківська – 8 проєктів;
  • Київська – 9 проєктів;
  • Запорізька – 9 проєктів.

У відомстві також зазначили, що ще 50 проєктів, погоджених комісією МОН, найближчим часом передуть на затвердження уряду. 

27 проєктів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році, отримали дофінансування. Це проєкти, готовність яких на кінець 2024 року становила щонайменше 40%.


Де будуть нові укриття у школах / МОН

Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 мільярда гривень. 