Их определяют в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Еще в 60 школах обустроят укрытия

Перечень проектов утвердила комиссия МОН.

Распределение проектов по уровням риска такое:

33 проекта – в громадах с очень высоким уровнем риска на сумму 2,19 миллиарда гривен;

27 проектов – в общинах с высоким уровнем риска на сумму 1,63 миллиарда гривен.

Среди утвержденных проектов 59 в школах и 1 в профтеху.

Региональное распределение финансирования:

Винницкая – 1 проект;

Донецкая – 1 проект;

Кировоградская –2 проекта;

Николаевская – 2 проекта;

Черниговская –2 проекта

Полтавская – 3 проекта;

Ровенская – 4 проекта;

Сумская – 6 проектов.

Одесская – 6 проектов;

Днепропетровская – 7 проектов;

Харьковская – 8 проектов;

Киевская – 9 проектов;

Запорожская – 9 проектов.

В ведомстве также отметили, что еще 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время перейдут на утверждение правительства.

27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование. Это проекты, готовность которых на конец 2024 года составляла не менее 40%.



Где будут новые укрытия в школах / МОН

Напомним, что субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 миллиарда гривен.