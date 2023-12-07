В Україні через війну продовжують облаштовувати надійні укриття у навчальних закладах. Так, сховища станом на листопад має вже майже 80% закладів освіти.

Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив на важливості забезпечення, зокрема, шкіл і садочків укриттями. Кошти на це Кабмін погодив.

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Скільки українських навчальних закладів вже мають укриття

Так, у 2023 році виділили 1,5 мільярда гривень субвенції на побудову та облаштування укриттів. На 2024 рік передбачають на цю мету вже 2,5 мільярда гривень.

Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно,

– зазначив Шмигаль.

І додав, що під час наради обговорили також організацію безпечного середовища в освітніх закладах. Мовиться про їхню охорону поліцією, тривожну сигналізацію, металодетектори тощо. За словами прем'єра, цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти.

В українських навчальних закладах посилять безпеку

В українських закладах освіти посилюватимуть безпеку.

Очільник МВС України Ігор Клименко анонсував впровадження комплексу заходів.

Зокрема, у навчальних закладах перебуватиме на службі працівник поліції.

Фахівців відбиратимуть за конкурсом та перевірятимуть.

Посилять у навчальних закладах і пропускний режим.

У кожній будівлі встановлять рамки та використовуватимуть металошукачі.