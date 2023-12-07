Глава правительства Денис Шмигаль отметил важность обеспечения, в частности, школ и садиков укрытиями. Средства на это Кабмин согласовал.
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Сколько украинских учебных заведений уже имеют укрытие
Так, в 2023 году было выделено 1,5 миллиарда гривен субвенции на строительство и обустройство укрытий. На 2024 год предполагается на эту цель уже 2,5 миллиарда гривен.
Должны максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей. Прежде всего в прифронтовых областях, чтобы больше учеников могли учиться очно,
– отметил Шмигаль.
И добавил, что во время совещания обсудили также организацию безопасной среды в образовательных учреждениях. Речь идет об их охране полицией, тревожной сигнализации, металлодетекторах и т.д. По словам премьера, в этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений.
В украинских учебных заведениях усилят безопасность
- В украинских учебных заведениях будут усиливать безопасность.
- Глава МВД Украины Игорь Клименко анонсировал внедрение комплекса мероприятий.
- В частности, в учебных заведениях будет находиться сотрудник полиции.
- Специалистов будут отбирать по конкурсу и проверять.
- Усилят в учебных заведениях и пропускной режим.
- В каждом здании установят рамки и будут использовать металлоискатели.