На будівництво укриттів у школах скерують понад 6 мільярдів гривень

У 2025 році на будівництво укриттів у школах Кабмін скерує субвенцій на суму 6,2 мільярда гривень. А на ремонт харчоблоків – 960 мільйонів гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал українського прем'єра Дениса Шмигаля. За його словами, уряд вдосконалює механізм нарахування субвенцій на реалізацію проєктів у галузі освіти.

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Скільки грошей виділять на укриття у закладах освіти

Шмигаль уточнив, що мовиться про проєкти будівництва шкільних укриттів та модернізацію харчоблоків для організації здорового харчування учнів. Вони повинні враховувати рівень ризику безпеки для учнів.

У пріоритеті – військові освітні заклади, заклади, де навчаються понад 200 дітей, а також заклади, які одні забезпечують навчальний процес у всій громаді. У 2025 році на будівництво укриттів спрямуємо субвенцій на суму 6,2 мільярда гривень, на ремонт харчоблоків – 960 мільйонів гривень,

– повідомив прем'єр.

Окремо уряд врегульовує питання надання субвенцій з метою створення систем протипожежного захисту для військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою та шкіл, що беруть участь в експериментальному проєкті з посилення безпеки освітнього середовища.

Кошти цієї субвенції зможуть отримати заклади, де діє очна форма навчання, а також за умови забезпечення громадою співфінансування на рівні 50%. За цією програмою наступного року спрямуємо на місця 500 мільйонів гривень,

– резюмував очільник уряду.

Раніше ми інформували про те, що у 2025 році на трансформацію шкіл виділять рекордні 14 мільярдів гривень. Про це читайте за посиланням.