Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал украинского премьера Дениса Шмыгаля. По его словам, правительство совершенствует механизм начисления субвенций на реализацию проектов в области образования.

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Сколько денег выделят на укрытие в учебных заведениях

Шмыгаль уточнил, что говорится о проектах строительства школьных укрытий и модернизации пищеблоков для организации здорового питания учащихся. Они должны учитывать уровень риска безопасности для учащихся.

В приоритете – военные образовательные учреждения, заведения, где учатся более 200 детей, а также учреждения, которые одни обеспечивают учебный процесс во всей общине. В 2025 году на строительство укрытий направим субвенций на сумму 6,2 миллиарда гривен, на ремонт пищеблоков – 960 миллионов гривен,

– сообщил премьер.

Отдельно правительство регулирует вопрос предоставления субвенций с целью создания систем противопожарной защиты для военных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и школ, участвующих в экспериментальном проекте по усилению безопасности образовательной среды.

Средства этой субвенции смогут получить заведения, где действует очная форма обучения, а также при условии обеспечения обществом софинансирования на уровне 50%. По этой программе в следующем году направим на места 500 миллионов гривен,

– резюмировал глава правительства.

Ранее мы информировали о том, что в 2025 году на трансформацию школ выделят рекордные 14 миллиардов гривен. Об этом читайте по ссылке.