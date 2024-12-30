Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.

Смотрите также "Штурм" аспирантуры, протесты против объединения ЗВО, напрасные надежды учителей: скандалы в образовании 2024

Сколько строят подземных школ и профтехов

Чиновница отметила, что на стадии активного строительства – 79 таких объектов. Сдадут в эксплуатацию уже до конца этого года около десяти.

Все эти строительства осуществляют в прифронтовых и приграничных регионах, где идут обстрелы и есть попадания. Но завершение строительства абсолютно всех объектов мы ожидаем до 1 сентября 2025 года. Потому что с января мы заходим в новый цикл. Мы выделяем еще деньги на новые объекты,

– отметила заместитель министра.

Смотрите также "Советская система": образовательный омбудсмен высказалась об олимпиадах и сравнении школ

Что известно о строительстве подземных школ