Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.
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Сколько строят подземных школ и профтехов
Чиновница отметила, что на стадии активного строительства – 79 таких объектов. Сдадут в эксплуатацию уже до конца этого года около десяти.
Все эти строительства осуществляют в прифронтовых и приграничных регионах, где идут обстрелы и есть попадания. Но завершение строительства абсолютно всех объектов мы ожидаем до 1 сентября 2025 года. Потому что с января мы заходим в новый цикл. Мы выделяем еще деньги на новые объекты,
– отметила заместитель министра.
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Что известно о строительстве подземных школ
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- В первых двух городах уже начали работу школы под землей.
- Со строительством помогают и международные партнеры.
- Литва планировала построить 6 школ-бомбоубежищ в Украине до конца 2024 года в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и, вероятно, в Харьковской областях.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что офлайн-обучение должно быть приоритетным там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
- Минобразования при этом разработало стратегию "Школа офлайн".
- Эту программу в Украине будут внедрять с 1 сентября 2025 года.