НМТ-2026 за кордоном: де складатимуть тест і які умови для вступників

Українські випускники, які перебувають за межами країни, також можуть скласти НМТ-2026 для вступу до закладів вищої освіти. Для них діють окремі умови проведення тестування, однак основні правила залишаються такими ж, як і в Україні.

Національний мультипредметний тест у 2026 році складають не лише випускники, які перебувають в Україні, учні та абітурієнти за кордоном також мають можливість пройти тестування та використати результати для вступу до українських університетів, повідомляють в УЦОЯО. Для проведення НМТ за межами України створюють тимчасові екзаменаційні центри в інших країнах, вони працюють за такими ж принципами, як і в Україні: учасники виконують завдання на комп'ютерах, дотримуються правил проходження тесту та мають однакові вимоги до результатів.

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Як проходить НМТ-2026 за кордоном

Щоб скласти НМТ в іншій країні, вступник під час реєстрації має зазначити закордонний населений пункт, де йому буде зручно проходити тестування. Після цього система визначає можливість участі у вибраному місці.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Пункти проведення НМТ за кордоном створюють у спеціально визначених закладах освіти або інших установах, які мають необхідні умови для організації тестування.

Учасники повинні прибути до екзаменаційного центру у визначений час, мати із собою необхідні документи та пройти процедуру допуску. Під час тестування діють ті самі правила, що й в Україні: заборонено користуватися телефонами, сторонніми матеріалами чи допомогою інших людей.

Якщо під час проведення тесту виникають технічні проблеми або надзвичайні ситуації, рішення ухвалюють відповідальні працівники пункту тестування відповідно до встановленого порядку.

Що потрібно знати вступникам за кордоном

НМТ за межами України складається з тих самих предметів, що й для учасників у країні. Випускники обирають обов'язкові дисципліни та додатковий предмет відповідно до правил вступної кампанії.

Важливо заздалегідь перевірити інформацію у персональному кабінеті учасника НМТ, адже саме там з'являються дані про дату, час і місце проходження тестування.

Українські вступники за кордоном мають такі самі права, як і учасники тестування в Україні. Результати НМТ використовуються для вступу до українських закладів вищої освіти на загальних умовах.

Попри те, що тестування відбувається в різних країнах, організатори намагаються забезпечити однакові умови для всіх абітурієнтів, щоб результати залежали лише від знань і підготовки учасників.