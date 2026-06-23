Национальный мультипредметный тест в 2026 году сдают не только выпускники, находящиеся в Украине: учащиеся и абитуриенты за рубежом также имеют возможность пройти тестирование и использовать его результаты для поступления в украинские университеты, сообщают в УЦОЯО. Для проведения НМТ за пределами Украины создаются временные экзаменационные центры в других странах, они работают по тем же принципам, что и в Украине: участники выполняют задания на компьютерах, соблюдают правила прохождения теста и к их результатам предъявляются одинаковые требования.

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Как проходит НМТ-2026 за рубежом

Чтобы сдать НМТ в другой стране, абитуриент при регистрации должен указать зарубежный населенный пункт, где ему будет удобно проходить тестирование. После этого система определяет возможность участия в выбранном месте.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Пункты проведения НМТ за рубежом создаются в специально определенных учебных заведениях или других учреждениях, располагающих необходимыми условиями для организации тестирования.

Участники должны прибыть в экзаменационный центр в назначенное время, иметь при себе необходимые документы и пройти процедуру допуска. Во время тестирования действуют те же правила, что и в Украине: запрещено пользоваться телефонами, посторонними материалами или помощью других людей.

Если во время проведения теста возникают технические проблемы или чрезвычайные ситуации, решение принимают ответственные сотрудники пункта тестирования в соответствии с установленным порядком.

Что нужно знать абитуриентам за рубежом

НМТ за пределами Украины состоит из тех же предметов, что и для участников в стране. Выпускники выбирают обязательные дисциплины и дополнительный предмет в соответствии с правилами вступительной кампании.

Важно заранее проверить информацию в личном кабинете участника НМТ, ведь именно там появляются данные о дате, времени и месте проведения тестирования.

Украинские абитуриенты за рубежом имеют те же права, что и участники тестирования в Украине. Результаты НМТ используются для поступления в украинские высшие учебные заведения на общих условиях.

Несмотря на то, что тестирование проходит в разных странах, организаторы стараются обеспечить одинаковые условия для всех абитуриентов, чтобы результаты зависели исключительно от знаний и подготовки участников.