Студенти з України зможуть отримати відразу дві вищі освіти в Німеччині

Для студентів з України в університеті Ульма створили унікальну навчальну програму. Вона передбачає можливість отримання двох дипломів – українського та німецького.

Про створені освітні можливості для студентів з Луганщини повідомила німецька телерадіомовна компанія SWR Aktuell та український ресурс "РБК-Україна", пише 24 Канал.

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Який виш Німеччини надає унікальні можливості українцям

Спеціальний курс навчання для українських студентів розробив Німецький університет Ульма. Це нова програма, за якою українські студенти зможуть отримати одночасно 2 дипломи про вищу освіту – німецький та український.

Спеціальний курс створено для шести студентів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які переїхали до Німеччини.

Німецьке джерело розповіло історію Максима Морозова. 19-річний Максим народився у маленькому місті в Луганській області. Наразі воно перебуває в тимчасовій окупації. Невдовзі після початку повномасштабної війни Максим разом із матір’ю приїхав до Німеччини. У Мюнхені він почав навчатися онлайн в ХНУ.

Навчання в університеті Ульма / джерело SWR Aktuell

Окрім Максима в університеті Ульма здобуває освіту ще п'ять українців, які вивчають математику та інформатику.

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Як проходитиме програма подвійних дипломів

Перші три семестри навчання – в режимі онлайн. У цей час студенти вивчають німецьку мову в Мюнхені. У четвертому та п'ятому семестрах студенти можуть слухати лекції та семінари безпосередньо в університеті Ульма. Водночас продовжувати навчатися онлайн в Україні.

Щоб отримати два дипломи, наприкінці навчання, студентам необхідно написати бакалаврську роботу в університеті Ульма. У підсумку вони отримають Диплом німецького університету Ульма з математики та диплом з інформатики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.