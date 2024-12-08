Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Чому виникла така ідея та як її втілюють, читайте далі.

Дивіться також В Україні може зрости вартість навчання у вишах

У Кривому Розі студенти можуть ходити на пари з тваринами

Другокурсник Сергій прийшов до вишу разом зі своєю собакою Басею.

Можна прийти з собакою, інколи навіть зручно, коли гуляєш з нею і можеш зайти щось дізнатись, забрати документи. Або під час повітряної тривоги, Бася дуже лякається вибухів, можна піти з нею в укриття,

– розповідає криворіжець.

Сергій додає: одинадцятирічну Басю родичі вивозили з окупованої Нової Каховки на Херсонщині. Собака боїться гучних звуків, особливо коли одна вдома, тож, хлопець намагається її не залишати.



Сергій та Бася. Суспільне Дніпро

А от Валентина прийшла на навчання зі своїм півторарічним котом Доместосом. Як зазначила дівчина, лекції проходять в укритті, тому вона бере з собою чотирилапого, аби він також був у безпеці.

З домашньою улюбленицею в університеті і Софія. Студентка розповіла: разом із собакою Вестою прийшла на консультацію перед іспитом. За її словами, навчанню тварина не заважає.

Не сказати, що дуже відволікає, іноді приємно, що вона поряд сяде,

– зауважила дівчина.

Ректор вишу Андрій Шайкан зазначає, що ініціатива зробити виш дружнім до тварин виникла на початку повномасштабного вторгнення: тоді до укриття закладу люди почали приходити разом з домашніми улюбленцями.

Хтось із наших дівчат запропонував: класно, щоб у нас було по-європейськи, відкриті простори. Ми підтримали і сказали: будемо Pet friendly. Відтоді це правило розповсюджується на увесь університет,

– уточнив він.

Андрій Шайкан додав: нині освіта дистанційна, однак нерідко у сховищі проходять лекції та різні освітні заходи. З тваринами можна завжди й усюди.

На території університету також живе десятеро собак. Всі щеплені та з документами. У кожного – своя історія, зазначив він: одного пса покинув господар, іншого – волонтери знайшли цуценям на шахті. Доглядають за тваринами працівники вишу.

У виш у Кривому Розі студенти можуть приходити з домашніми тваринами: відео