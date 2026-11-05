В Україні створили 7 нових уроків для старшої школи

В Україні розробили сім нових уроків для старшокласників. Усі навчальні матеріали проєкту вже схвалило МОН.

Уроки відповідають засадам НУШ. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що передбачають нові уроки

Матеріали вчать дітей застосовувати знання для розв’язання реальних життєвих проблем: учні розвивають критичне мислення, емпатію, медіаграмотність і відповідальність. Усі матеріали доступні безоплатно на сайті проєкту.

Сім нових уроків для учнів старшої школи охоплюють теми волонтерства, громадянської відповідальності, гуманних стратегій, рослинного харчування, клімату та етичних викликів майбутнього. На заняттях учні не лише отримують нові знання, а й застосовують їх на практиці: досліджують проблеми, перевіряють факти, дискутують, працюють у командах і розробляють власні рішення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть за форс-мажорних обставин.

Наприклад, під час першого уроку-дослідження учні вивчають п’ять свобод тварин, розглядають реальні кейси, дізнаються більше про відповідальний догляд за домашніми улюбленцями, а на завершення створюють власну соціальну кампанію «Adopt, Don’t Shop!», щоб привернути увагу до адопції безпритульних тварин.

Загалом гуманна освіта виходить за межі звичного викладу інформації. Учні вчаться відрізняти факти від міфів, розглядати проблему з різних перспектив, аргументувати власну позицію, працювати в команді та брати відповідальність за результат. А практичні завдання допомагають перетворювати співчуття на конкретні дії — від соціальних кампаній до волонтерських ініціатив.

Як учителям обрати урок

Для зручності педагогів на сайті проєкту створили рубрикатор, який допомагає добирати заняття відповідно до потреб класу. Уроки можна шукати і за освітніми галузями, і за навичками, які вони розвивають.

До кожного уроку підготовлено навчальні матеріали, які можна завантажити й безоплатно використовувати в освітньому процесі. Учителі можуть проводити уроки повністю або використовувати окремі частини, поєднувати матеріали різних занять і доповнювати їх актуальними дослідженнями чи новинами за темою.