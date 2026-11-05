В Украине разработали 7 новых уроков для старшей школы

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Уроки соответствуют принципам НУШ. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что предусматривают новые уроки

Материалы учат детей применять знания для решения реальных жизненных проблем: ученики развивают критическое мышление, эмпатию, медиаграмотность и ответственность. Все материалы доступны бесплатно на сайте проекта.

Семь новых уроков для старшеклассников охватывают темы волонтерства, гражданской ответственности, гуманных стратегий, растительного питания, климата и этических вызовов будущего. На занятиях учащиеся не только получают новые знания, но и применяют их на практике: исследуют проблемы, проверяют факты, дискутируют, работают в командах и разрабатывают собственные решения.

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Например, во время первого урока-исследования ученики изучают пять свобод животных, рассматривают реальные кейсы, узнают больше об ответственном уходе за домашними питомцами, а в завершение создают собственную социальную кампанию "Adopt, Don’t Shop!", чтобы привлечь внимание к адопции бездомных животных.

В целом гуманное образование выходит за рамки привычного изложения информации. Ученики учатся отличать факты от мифов, рассматривать проблему с разных точек зрения, аргументировать собственную позицию, работать в команде и брать на себя ответственность за результат. А практические задания помогают превращать сочувствие в конкретные действия – от социальных кампаний до волонтерских инициатив.

Как учителям выбрать урок

Для удобства педагогов на сайте проекта создан рубрикатор, который помогает подбирать занятия в соответствии с потребностями класса. Уроки можно искать как по образовательным направлениям, так и по навыкам, которые они развивают.

К каждому уроку подготовлены учебные материалы, которые можно скачать и бесплатно использовать в образовательном процессе. Учителя могут проводить уроки полностью или использовать отдельные части, сочетать материалы разных занятий и дополнять их актуальными исследованиями или новостями по теме.