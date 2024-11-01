Уряд призначив новим освітнім омбудсменом Надію Лещик

Кабмін погодив призначення новим освітнім омбудсменом Надію Лещик. Вона раніше працювала у відомстві Сергія Горбачова.

Про призначення і повідомив її попередник, ексочільник Офісу освітнього омбудсмена Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал. Він зауважив, що підтримуватиме Лещик на цій посаді.

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Надія Лещик стала новим освітнім омбудсменом

До цього Надія Лещик обіймала посаду начальниці відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.

Сьогодні – рівно п'ять років від того дня, коли 1 листопада 2019 року освітній омбудсмен та Служба освітнього омбудсмена почала прийом звернень від учасників освітнього процесу. Це були непрості для всіх нас роки – а далі все так само багато роботи і багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, Уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надії Лещик,

– зазначив Горбачов.

Зазначимо, що з 2019 року Надія Лещик працювала начальницею відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена.

Вона повідомила публічно про участь у конкурсі та запевнила, що, маючи п'ятирічний досвід, точно знає, які саме проблеми є у захисті прав.

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