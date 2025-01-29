Уряд виділив 540 мільйонів на одну з галузей освіти: куди та на що спрямують кошти

У 2025 році запланована масштабна модернізація майстерень у профтехах України. Професійно-технічна освіта стає важливих елементів відновлення країни, а тому важливі сучасні навчальні простори.

Уряд схвалив кошти на оновлення закладів профтехнічної освіти. На що в першу чергу підуть гроші повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Дзвін".

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Що модернізуватимуть у профтехах

Уряд України схвалив зміни до порядку використання коштів субвенції, спрямованої на створення сучасних майстерень і лабораторій у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Заплановано створити 100 майстерень та лабораторій, на ці потреби передбачено 540 мільйонів гривень.

Ініціатива "100 майстерень" у 2025 році отримала низку важливих оновлень, спрямованих на підвищення ефективності використання коштів та розвиток матеріально-технічної бази освітніх закладів. Відтепер до проєкту можуть долучатися не лише заклади професійно-технічної освіти, але й заклади фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів. Також областям дозволено подавати заявки на розроблення проєктної документації для енергоефективних проєктів, які заплановано реалізувати у 2026 році.

Професійно-технічна освіта стає одним із важливих елементів відновлення і розвитку країни. Тож у 2025 році уряд виділяє 540 мільйонів гривень на створення та оновлення ще 100 майстерень у профтехах, щоб діти могли навчатися в сучасних просторах, з новим обладнанням, і здобувати актуальну професію,

– зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Першочергово планується оновлення матеріальної бази для підготовки фахівців у таких сферах:

машинобудування та енергетика,

автоматизація виробництва,

робототехніка,

зварювання й металообробка,

електротехніка та електроніка,

будівництво й цивільна інженерія,

транспорт і логістика.

Оскільки відчувається дефіцит саме цих кваліфікованих кадрів.

Цікаво! Проєкт "100 майстерень" – це урядова ініціатива, спрямована на створення сучасних майстерень та лабораторій у закладах професійної освіти. Уже створено 88 нових майстерень у 2024 році, завдяки виділеним 549 мільйонам гривень.