Міністр освіти анонсував реформу, яка спростить взаємодію між наукою та бізнесом, а головними центрами стануть наукові парки. Що передбачає цей проєкт пише 24 Канал посилаючись на публікацію МОН.

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Яка мета ініціативи Science City

Під час презентації проєкту "Science City Ecosystem. Connecting Business and Science" 15 січня, представили проєкт Science City – одну з ініціатив в межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN 2030. Основну увагу було приділено трансформаційному потенціалу наукових парків у сприянні економічному та технологічному розвитку України.

Мета ініціативи Science City – об’єднати зусилля науки, бізнесу та держави для створення мережі сучасних наукових парків, які стануть платформою для розвитку інновацій, стартапів і залучення інвестицій.

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, науковий парк – це не просто інструмент для розвитку інновацій в закладах вищої освіти і наукових установах, а фундамент для майбутнього, у якому українська наука є конкурентоспроможною на світовій арені.

Завдяки цій реформі ми не лише зменшимо відплив інтелектуального капіталу з науки в приватний сектор, але й створимо зручний легальний механізм для ефективної взаємодії між наукою та бізнесом.

– зазначив Лісовий.

Наукові парки, створені на базі закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, мають величезний потенціал як каталізатори інновацій та трансформації наукових ідей у реальні виробничі результати.

Під час заходу були представлені проєкти нормативно-правових актів, розроблені МОН спільно з BRDO за сприяння проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev.

Запропоновані зміни спрямовано на створення сприятливішого середовища для інновацій, що передбачають зменшення податкового навантаження, спрощення процедур реєстрації, запровадження пільг на імпорт обладнання, а також інтеграцію наукових парків у правовий режим Дія.City.

Запропоновані зміни будують шлях до цифровізації та прозорості в науковій сфері, перетворюючи наукові парки на драйвери економічного зростання України,

– прокоментував міністр освіти.

Міністр освіти Оксен Лісовий під час презентації проєкту Science City / фото МОН

Де і коли будуть діяти наукові парки

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю поділився амбітними планами створення наукових парків.

Вони будуть функціонувати на базі університетів, коли університет разом з приватними компаніями формують науковий парк інноваційний, і вони отримають спеціальні податкові пільги, свободу для того, щоб не дробити на безліч ФОПів свою структуру власності, а мати прозору структуру власності. Це дасть змогу генерувати там певний патент і його не ховати десь, а щоб він був на цьому науковому парку. І далі залучати прозоре фінансування, робити винаходи, які потім будуть монетизуватися.

На основі опитування науковців, які попрацювали з науковими парками, мають вже певні результати, визначили проблеми з якими найчастіше стикаються. Та врахували їх при розробці проєкту.

Наразі планується створити найкращі умови в Європі для того, щоб українські науковці отримали свободу і почали думати не про бюрократію і податки, а почали думати про те, продовжили думати, бо в нас дуже багато талановитих людей, про те, як створювати винаходи, які змінюють світ,

– прокоментував Федоров.

Спочатку парки діятимуть для українських ініціативи, але надалі, в принципі, будь-яка установа світова може відкрити тут своє представництво, юридичну особу в Україні, і почати працювати. Це може і в "Дія.City" і в Science City. Це не проблема, але вони повинні бути представлені в Україні. І це додаткові податки в нашу країну.

Міністр цифрової трансформації / фото "Ми – Україна"

Щоб цей проєкт запрацював у 2025 році потрібно, щоб прийняли законопроєкт.

Я сподіваюся, що в цьому році ми проголосуємо. Тобто сьогодні є підтримка профільного комітету в парламенті, тому ми презентували це кілька днів тому вже публічно, тому я думаю, що все буде і буде підтримка,

– зазначив міністр.

Крім того, для повноцінного функціонування потрібно внести зміни до податкового кодексу, а це неможливо зробити постановами, тільки законопроєкт.

Цікаво! Наразі в Україні зареєстровано 37 наукових парків, з яких лише 5 провадять інноваційну діяльність.