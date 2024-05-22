У ДСЯОУ зробили тривожну заяву щодо успішності учнів базової школи

Успішність учнів 5 – 9 класів в Україні й надалі знижується, якщо порівняти з минулим навчальним роком. Це підтверджують учителі міських шкіл.

Про це зазначено у результатах дослідження "Освіта під час війни". Їх презентувала Державна служба якості освіти.

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Успішність учнів у базовій школі й надалі знижується

Педагоги кажуть, що погіршення результатів навчання учнів базової школи стосується де-факто всіх предметів. Однак особливе занепокоєння викликають такі предмети:

українська мова;

українська література;

фізика.

Натомість серед усіх учителів початкової ланки та педагогів 5 – 9 класів у сільських школах у середньому на 10 – 20% зменшилась кількість тих, хто вказує на погіршення результатів навчання своїх учнів.

Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак при цьому зазначив, що під час літніх канікул учителі мають повинні подумати над тим, як треба змінити підходи до організації навчального процесу, щоб тенденція погіршення результатів навчання школярів не продовжувалась.

Школи в Україні трансформують

В Україні школи пройдуть трансформацію.

Заклади освіти втратять "радянський присмак" і не матимуть зелених стін, червоної підлоги й холодних коридорів.

У межах пілоту планують за такими проєктами відбудувати 5 шкіл, які пошкоджені через війну і вже потребують ремонту.

Віцепрем'єр Михайло Федоров уточнив, що у цих закладах освіти зміниться після реалізації проєкту:

буде безбар'єрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;

школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;

діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;

безпека – якісні заокруглені укриття без темних закутків.