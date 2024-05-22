Успеваемость учащихся базовой школы продолжает снижаться, – ДСЯОУ

Успеваемость учеников 5 – 9 классов в Украине и в дальнейшем снижается , если сравнить с прошлым учебным годом. Это подтверждают учителя городских школ.

Об этом говорится в результатах исследования "Образование во время войны". Их презентовала Государственная служба качества образования.

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Успеваемость учеников в базовой школе и в дальнейшем снижается

Педагоги говорят, что ухудшение результатов обучения учащихся базовой школы касается де-факто всех предметов. Однако особое беспокойство вызывают такие предметы:

украинский язык;

украинская литература;

физика.

Зато среди всех учителей начального звена и педагогов 5 – 9 классов в сельских школах в среднем на 10 – 20% уменьшилось количество тех, кто указывает на ухудшение результатов обучения своих учеников.

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак при этом отметил, что во время летних каникул учителя должны должны подумать над тем, как надо изменить подходы к организации учебного процесса, чтобы тенденция ухудшения результатов обучения школьников не продолжалась.

Школы в Украине трансформируют

В Украине школы пройдут трансформацию.

Учебные заведения потеряют "советский привкус" и не будут иметь зеленых стен, красного пола и холодных коридоров.

В рамках пилота планируют по таким проектам отстроить 5 школ, которые повреждены из-за войны и уже нуждаются в ремонте.

Вице-премьер Михаил Федоров уточнил, что в этих учебных заведениях изменится после реализации проекта:

будет безбарьерность независимо от мобильности учеников или преподавателей;

школьники и учителя смогут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;

дети смогут вздремнуть в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;

безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.