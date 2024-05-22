Об этом говорится в результатах исследования "Образование во время войны". Их презентовала Государственная служба качества образования.

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Успеваемость учеников в базовой школе и в дальнейшем снижается

Педагоги говорят, что ухудшение результатов обучения учащихся базовой школы касается де-факто всех предметов. Однако особое беспокойство вызывают такие предметы:

украинский язык;

украинская литература;

физика.

Зато среди всех учителей начального звена и педагогов 5 – 9 классов в сельских школах в среднем на 10 – 20% уменьшилось количество тех, кто указывает на ухудшение результатов обучения своих учеников.

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак при этом отметил, что во время летних каникул учителя должны должны подумать над тем, как надо изменить подходы к организации учебного процесса, чтобы тенденция ухудшения результатов обучения школьников не продолжалась.

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Школы в Украине трансформируют