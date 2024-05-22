Про це зазначено у результатах дослідження "Освіта під час війни". Їх презентувала Державна служба якості освіти.

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Успішність учнів у базовій школі й надалі знижується

Педагоги кажуть, що погіршення результатів навчання учнів базової школи стосується де-факто всіх предметів. Однак особливе занепокоєння викликають такі предмети:

українська мова;

українська література;

фізика.

Натомість серед усіх учителів початкової ланки та педагогів 5 – 9 класів у сільських школах у середньому на 10 – 20% зменшилась кількість тих, хто вказує на погіршення результатів навчання своїх учнів.

Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак при цьому зазначив, що під час літніх канікул учителі мають повинні подумати над тим, як треба змінити підходи до організації навчального процесу, щоб тенденція погіршення результатів навчання школярів не продовжувалась.

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Школи в Україні трансформують