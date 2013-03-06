МОН оприлюднило вагові коефіцієнти предметів НМТ для вступу

Міністерство освіти і науки України оприлюднило значення вагових коефіцієнтів, які застосовуватимуть для кожної спеціальності при вступі до вишів цьогоріч. Для конкурсного відбору зараховуватимуть бали НМТ з української мови, математики історії України та вибраного вступником предмета.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Для вступників на творчі, мистецькі або спортивні спеціальності зараховуватимуть результати творчого конкурсу, який теж має невід'ємний ваговий коефіцієнт.

Дивіться також Стартувала реєстрація на НМТ у 2025 році

Які вагові коефіцієнти предметів НМТ

Будь-яка комбінація обраних вступником предметів дозволить йому вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав.

Але під час вибору четвертого предмета для складання на НМТ варто зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуть для кожної зі спеціальностей. Це потрібно для надання результатам з предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену до предмета спеціальність. Тобто для вступу на правничий напрям краще обрати на НМТ іноземну мову, на ІТ-спеціальності – фізику, на медичні спеціальності – біологію або хімію.

Тож вступникам варто заздалегідь ознайомитись із ваговими коефіцієнтами.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів НМТ і творчого конкурсу