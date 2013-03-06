МОН оприлюднило вагові коефіцієнти предметів НМТ для вступу
- Міністерство освіти і науки України оприлюднило значення вагових коефіцієнтів.
- Їх застосовуватимуть для кожної спеціальності при вступі до вишів цьогоріч.
- Чому вони важливі для тих, хто складатиме НМТ, читайте у новині.
Міністерство освіти і науки України оприлюднило значення вагових коефіцієнтів, які застосовуватимуть для кожної спеціальності при вступі до вишів цьогоріч. Для конкурсного відбору зараховуватимуть бали НМТ з української мови, математики історії України та вибраного вступником предмета.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Для вступників на творчі, мистецькі або спортивні спеціальності зараховуватимуть результати творчого конкурсу, який теж має невід'ємний ваговий коефіцієнт.
Дивіться також Стартувала реєстрація на НМТ у 2025 році
Які вагові коефіцієнти предметів НМТ
Будь-яка комбінація обраних вступником предметів дозволить йому вступити на будь-яку спеціальність із тим предметом, який він вибрав.
Але під час вибору четвертого предмета для складання на НМТ варто зважати на встановлені МОН коефіцієнти, які застосовуватимуть для кожної зі спеціальностей. Це потрібно для надання результатам з предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену до предмета спеціальність. Тобто для вступу на правничий напрям краще обрати на НМТ іноземну мову, на ІТ-спеціальності – фізику, на медичні спеціальності – біологію або хімію.
Тож вступникам варто заздалегідь ознайомитись із ваговими коефіцієнтами.
Вагові коефіцієнти оцінок із предметів НМТ і творчого конкурсу
|Код
|Назва спеціальності
|Конкурсні предмети
|Основний блок
|Предмет на вибір
|Укр. мова (К1)
|Математика (К2)
|Історія України (К3)
|Іноз. мова (К4)
|Біологія (К4)
|Фізика (К4)
|Хімія (К4)
|Укр. література (К4)
|Географія (К4)
|Творч. конкурс (КТ)
|A2
|Дошкільна освіта
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,35
|0,35
|0,35
|0,4
|-
|A3
|Початкова освіта
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,35
|0,35
|0,35
|0,4
|-
|A4.01
|Середня освіта (Українська мова і література)
|0,5
|0,2
|0,3
|0,4
|0,25
|0,3
|0,3
|0,5
|0,3
|-
|A4.02
|Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) – для всіх інших мов
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,25
|0,35
|0,35
|0,4
|0,3
|-
|A4.03
|Середня освіта (Історія та громадянська освіта)
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|-
|A4.04
|Середня освіта (Математика)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|A4.05
|Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,4
|0,5
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A4.06
|Середня освіта (Хімія)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,5
|0,3
|0,35
|-
|A4.07
|Середня освіта (Географія)
|0,3
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,5
|-
|A4.08
|Середня освіта (Фізика та астрономія)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|A4.09
|Середня освіта (Інформатика)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,3
|0,3
|0,5
|0,4
|0,3
|0,25
|-
|A4.10
|Середня освіта (Технології)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,25
|0,3
|0,5
|0,4
|0,3
|0,25
|-
|A4.11
|Середня освіта (Фізична культура)
|0,4
|0,3
|0,4
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A4.12
|Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)
|0,4
|0,25
|0,35
|0,35
|0,2
|0,3
|0,3
|0,35
|0,35
|-
|A4.13
|Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)
|0,4
|0,25
|0,35
|0,35
|0,2
|0,3
|0,3
|0,35
|0,35
|-
|A4.15
|Середня освіта (Природничі науки)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A4.16
|Середня освіта (Захист України)
|0,4
|0,3
|0,4
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,3
|0,4
|-
|A5.31, A5.32, A5.33, A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38, A5.39
|Професійна освіта (за спеціалізаціями)
|0,35
|0,5
|0,25
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|0,2
|0,25
|-
|A5
|Професійна освіта (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,3
|0,4
|0,4
|0,3
|0,25
|-
|A6
|Спеціальна освіта
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,4
|0,4
|0,3
|0,3
|-
|A7
|Фізична культура і спорт
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,25
|B1
|Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,6
|B2
|Дизайн
|0,25
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,6
|B3
|Декоративне мистецтво та ремесла
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B4
|Образотворче мистецтво та реставрація
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B5
|Музичне мистецтво
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B6
|Перформативні мистецтва
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|B7
|Релігієзнавство
|0,35
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,35
|-
|B8
|Богослов’я
|0,3
|0,25
|0,45
|0,45
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,25
|-
|B9
|Історія та археологія
|0,35
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,35
|-
|B10
|Філософія
|0,35
|0,25
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,45
|0,35
|-
|B11.01, B11.09, В11.10
|Філологія (за спеціалізаціями: українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика)
|0,5
|0,25
|0,25
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,5
|0,25
|-
|B11
|Філологія (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій
|0,4
|0,3
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,3
|-
|B12
|Культурологія та музеєзнавство
|0,35
|0,25
|0,5
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|-
|B13
|Бібліотечна, інформаційна та архівна справа
|0,35
|0,25
|0,5
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,4
|-
|C1
|Економіка
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|C2
|Політологія
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|C3
|Міжнародні відносини
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|C4
|Психологія
|0,35
|0,4
|0,25
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|0,25
|0,25
|-
|C5
|Соціологія
|0,35
|0,4
|0,25
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,25
|-
|C6
|Географія та регіональні студії
|0,3
|0,35
|0,35
|0,35
|0,35
|0,4
|0,4
|0,2
|0,5
|-
|C7
|Журналістика
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,3
|-
|D1
|Облік і оподаткування
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D2
|Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D3
|Менеджмент
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D4
|Публічне управління та адміністрування
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D5
|Маркетинг
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D7
|Торгівля
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|D8
|Право
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,4
|0,3
|-
|D9
|Міжнародне право
|0,45
|0,4
|0,4
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,4
|-
|E1
|Біологія та біохімія
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|0,45
|0,45
|0,3
|0,4
|-
|E2
|Екологія
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,5
|0,45
|0,45
|0,3
|0,4
|-
|E3
|Хімія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|E4
|Науки про Землю
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,35
|0,5
|0,5
|0,2
|0,5
|-
|E5
|Фізика та астрономія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,25
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|E6
|Прикладна фізика та наноматеріали
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,25
|0,5
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|E7
|Математика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|E8
|Статистика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F1
|Прикладна математика
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F2
|Інженерія програмного забезпечення
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F3
|Комп'ютерні науки
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F4
|Системний аналіз
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F5
|Кібербезпека та захист інформації
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F6
|Інформаційні системи та технології
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|F7
|Комп'ютерна інженерія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G1
|Хімічні технології та інженерія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G2
|Технології захисту навколишнього середовища
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G3
|Електрична інженерія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G4
|Енерговиробництво (за спеціалізацією Атомна енергетика)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G4
|Енерговиробництво (за іншою спеціалізацією)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G5
|Електроніка, електронні комунікації та радіотехніка
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G6
|Інформаційно-вимірювальні технології
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G7
|Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G8
|Матеріалознавство
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G9
|Прикладна механіка
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G10
|Металургія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G11
|Машинобудування (за спеціалізаціями)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G12
|Авіаційна та ракетно-космічна техніка
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G13
|Харчові технології
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,4
|0,4
|0,4
|0,2
|0,2
|-
|G14
|Деревообробні та меблеві технології
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G15
|Технології легкої промисловості
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G16
|Гірництво та нафтогазові технології
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,2
|0,3
|-
|G17
|Архітектура та містобудування
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|0,6
|G18
|Геодезія та землеустрій
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,3
|-
|G19
|Будівництво та цивільна інженерія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|G20
|Видавництво та поліграфія
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,5
|0,2
|0,2
|-
|G21
|Біотехнології та біоінженерія
|0,35
|0,35
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,3
|-
|G22
|Біомедична інженерія
|0,35
|0,35
|0,3
|0,3
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,3
|-
|H1
|Агрономія
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H2
|Тваринництво
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H3
|Садово-паркове господарство
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H4
|Лісове господарство
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H5
|Водні біоресурси та аквакультура
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|H6
|Ветеринарна медицина
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|H7
|Агроінженерія
|0,4
|0,3
|0,3
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,3
|0,3
|-
|I1
|Стоматологія
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I2
|Медицина
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I3
|Педіатрія
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I4
|Медична психологія
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I5
|Медсестринство (за спеціалізаціями)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I6
|Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I7
|Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I8
|Фармація (за спеціалізаціями)
|0,35
|0,4
|0,25
|0,4
|0,5
|0,5
|0,5
|0,25
|0,25
|-
|I9
|Громадське здоров'я
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I10
|Соціальна робота та консультування
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|I11
|Дитячі та молодіжні служби
|0,35
|0,4
|0,25
|0,35
|0,5
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|J2
|Готельно-ресторанна справа та кейтеринг
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|J3
|Туризм і рекреація
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,2
|0,3
|0,3
|0,25
|0,35
|-
|J4
|Охорона праці
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|J5
|Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|J6
|Авіаційний транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|J7
|Залізничний транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|J8
|Автомобільний транспорт
|0,3
|0,5
|0,2
|0,5
|0,2
|0,4
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|K3
|Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
|0,3
|0,5
|0,2
|0,25
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|K4
|Управління інформаційною безпекою
|0,3
|0,5
|0,2
|0,3
|0,2
|0,5
|0,3
|0,2
|0,2
|-
|K8
|Пожежна безпека
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-
|K9
|Правоохоронна діяльність
|0,35
|0,3
|0,35
|0,35
|0,3
|0,35
|0,35
|0,25
|0,35
|-
|K10
|Цивільна безпека
|0,35
|0,4
|0,25
|0,25
|0,35
|0,4
|0,4
|0,25
|0,25
|-