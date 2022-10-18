"Росія постане перед судом": які книги читає Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

18 жовтня 2022 , 17:47
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Днями Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний долучився до ініціативи зі збору коштів на "Ловця шахедів". Він підписав 100 браслетів з Азовсталі.

Відповідне фото він оприлюднив у мережі. При цьому "засвітив" кілька видань. Які книги читає Головнокомандувач ЗСУ, дізнаєтесь у матеріалі 24 каналу.

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Які книги читає Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Валерій Залужний віддає перевагу виданням про історію та війну. Ось добірка книг, які зацікавили Головнокомандувача ЗСУ.

  • "Словник російського воєнного сленгу" – Національна академія Служби безпеки України

В Академії СБУ видали словник, який тлумачить вирази та жаргонізми російських військових, ДРГ, спецслужб і злочинних угрупувань. Книга допомагає розуміти специфіку розмов загарбників та їхнє листування.

Це видання надішлють у підрозділи сектору безпеки та оборони України. Також воно буде доступним іноземним партнерам і допоможе їм виявляти диверсантів.

  • Всесвітня історія воєн 1 том (російською) 

Перший із чотирьох томів цієї серії розповідає про війни в проміжку між 1500 роком до нашої ери та 1400 роком нашої ери. У виданні описані головні битви, військові системи, стратегії, тактики та історії видатних полководців.

  • "Честь дорожча за життя" – Аслан Масхадов

В описі цього видання зазначено: "Росія постане перед судом історії і понесе повну відповідальність за звірячу безпринципність і канібалізм цивілізаційних масштабів. Саме тоді книга обов'язково потрапить у томи обвинувальних висновків міжнародного трибуналу".

Видання написане президентом незалежної Чеченської республіки Ічкерія. Воно описує всі терористичні злодіяння росіян проти кавказької нації. До речі, сам Аслан Масхад не тільки очолив державу у важкий час, але й стояв біля витоків збройних сил ЧРІ та провів кілька дуже вдалих воєнних операцій проти окупаційної армії.

  • "Українське козацтво: новітня історія" – Сухінін

Книгу про українських козаків видали у 2021 році спеціально до 30-ліття Незалежності. У вільному продажі її поки немає.

  • "Ісламська держава" – Олександр Кореньков

У центрі цього видання – Ісламська держава та грандіозна битва за півторамільйонне місто Мосул в Іраку. У боротьбі проти "ІД" взяла участь і Україна. Битва за Мосул – наймасштабніша військова операція сучасності. Вона сформувала концепцію ведення воєн у світі на роки або й десятиліття.

У книзі описані методи підготовки бійців, стратегію і тактику ведення бойових дій "Ісламською державою", інформаційної війни тощо. Книга дасть можливість провести чимало паралелей із російсько-українською війною.

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  • Національні лідери Європи

У цій книзі зібрані головні публікації біографій та ідеологічних брошур з міжвоєнних журналів Літературно-науковий вісник і Вісник. Також із класичного трактату Нікколо Макіавеллі "Володар" і студії видатного французького етнопсихолога Ґюстава Ле Бона Завдання проводу.

Вони свого часу формували націоналістичну і традиціоналістську політичну ідеологію: культ героїки, ідеалізм, національну солідарність, елітаризм, волюнтаризм, християнський консерватизм тощо. Тож це видання дає широкий погляд на міжвоєнне становлення української еліти та націоналізму, а також на створення та поширення різних політичних напрямків.

Автор: Марія Волошин